المركز: الارتفاع يسدل ستار مؤشرات أسواق الخليج بمايو

ذكر تقرير مالي أن أداء الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان جيداً إجمالاً في شهر مايو الماضي، حيث أنهت معظم المؤشرات الشهر على ارتفاع، وإن كان ذلك بمعدلات متفاوتة.

وقال تقرير للمركز المالي الكويتي "المركز"، الذي وصلت "العربية.نت" نسخة منه، حول دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية، إنه بينما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 8.0% ليصل إلى مستوى غير مسبوق، شهدت مؤشرات دبي والكويت ومصر ارتفاعا طفيفا بلغ 0.6% و0.3% و0.2% على التوالي.

وأوضح تقرير "المركز" أن التداول في الكويت تأثر بشكل رئيسي بتأخر الإفصاح عن النتائج المالية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الأسهم الأقل سعرا. وتراجع سوق دبي في شهر مايو إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ سبتمبر 2013، حيث خضع المؤشر لعدد من التصحيحات بعد أن كان قد ارتفع إلى أكثر من 50% في العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي سجل نموا قارب 3% في شهر مايو، نتيجة إضافة أسواق قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وأنهت الأسواق العالمية الشهر بأداء إيجابي مع ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بمعدل 6.3% نتيجة الارتفاع الذي حققته الأسواق الهندية (8%) في ظل التفاؤل بنتائج الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن السوق القطرية تمثل الآن 0.5% من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، والذي يبلغ مجموع أصوله تحت الإدارة حوالي 1.4 تريليون دولار أميركي.

وقد أدى تضمين قطر في المؤشر إلى تهافت المستثمرين على الشراء ليرتفع مؤشر السوق القطري إلى مستوى قياسي غير مسبوق في يوم التداول الأخير من شهر مايو.

وشملت الشركات القطرية العشر التي أضيفت إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة كلا من مصرف الريان، وبروة العقارية، والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وأوريدو، وشركة قطر للكهرباء والماء، وقطر للصناعات، وبنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني، وفودافون قطر.

وارتفع المؤشر القطري في شهر مايو بمعدل 8% إلى ما يقرب من 13.694 نقطة، بينما ارتفع حجم الدوران بنسبة 2%، وتراجع حجم التداول بمعدل 22.6%. وبلغت حصة المصارف والخدمات المالية أكثر من ثلث حجم الدوران، وحصة الصناعات والعقار والاتصالات 50%. وارتفع حجم التداول في العقار والمصارف والمؤسسات المالية في شهر مايو بمعدل 28% و26% على التوالي، بينما بلغت نسبة تداول قطاع الاتصالات 21%.

ويجري حاليا إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام الجديدة لإصدارات أسهم كل من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (مصر)، ومجموعة عبدالمحسن الحكير (السعودية)، وشركة السويدي لتوليد الطاقة (عمان). وتسعى الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية إلى جمع رأسمال يقارب 27 مليون جنيه مصري، وقد قامت بطرح 10.7 مليون سهم بسعر 2.5 جنيه مصري للسهم الواحد، تمثل 14% من رأسمال الشركة، بينما طرحت مجموعة عبدالمحسن الحكير 16.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وطرحت شركة السويدي لتوليد الطاقة أكثر من 250 مليون سهم تمثل 35% من رأسمالها.