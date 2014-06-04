اليورو يتراجع لكنه فوق أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، مع تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكشف عن مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع لدرء شبح الانكماش، بينما ارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بفعل بيانات متفائلة عن النمو الاقتصادي.

وتخلى اليورو عن بعض مكاسبه التي حققها يوم الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن بيانات ضعيفة للتضخم في منطقة اليورو.

ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى نحو 1.3611 دولار، لكنها ظلت فوق 1.3586 دولار، وهو أقل مستوى في نحو أربعة أشهر الذي بلغته مؤخرا.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بصورة أكبر في مايو، وهو ما يدعو البنك المركزي الأوروبي لتنفيذ تعهده بالتحرك خلال اجتماعه يوم الخميس.

وأبلغت مصادر في البنك رويترز الشهر الماضي، أن البنك يعد حزمة من السياسات، من بينها خفض جميع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل الدولار في أحدث تعاملات أمام العملة اليابانية 102.74 ين، مرتفعا 0.2 بالمئة خلال يوم الأربعاء، بعد أن صعد إلى 102.80 ين في وقت سابق يوم الأربعاء.

وزاد الدولار الأسترالي في بداية التعاملات بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأسترالي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام.

واستقرت العملة الأسترالية في أحدث تداولات عند 0.9266 دولار أميركي بعدما بلغت 0.9299 دولار.