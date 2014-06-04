تغطية اكتتاب الحكير للسياحة 329% بنهاية الطرح

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، تغطية الاكتتاب بنهاية الطرح بنسبة 329%.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية عملية الاكتتاب بلغ 1.68 مليون مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 1.35 مليار ريال من خلال 303 آلاف طلب اكتتاب.

يذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بدأ يوم الأربعاء الماضي 28 مايو وانتهى أمس الثلاثاء، حيث تم طرح 8.25 مليون سهم للمكتتبين، أي ما يعادل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 16.5 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة.