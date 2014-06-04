هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى في 5 أسابيع

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام الدولار الأميركي بعد موجة جديدة من الانتقادات لسياسة البنك المركزي لكنها استردت بعض خسائرها بفعل توقعات لتيسير نقدي في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه يأمل أن يقرر البنك المركزي خفضا آخر لأسعار الفائدة بعد الخفض الذي أجراه في مايو وهو ما أذكى مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في يناير بعد هبوط قوي لليرة لكنه يتعرض لضغوط لإجراء تخفيضات للفائدة من أردوغان الحريص على الحفاظ على النمو قبل انتخابات رئاسية في أغسطس من المتوقع أن يترشح فيها وانتخابات برلمانية في 2015 .

وهبطت الليرة إلى 2.1275 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 2.1212 في أواخر التعاملات بفعل اعتقاد واسع بأن البنك المركزي الأوروبي سيجري مزيداً من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه غداً الخميس.

لكن العملة التركية تبقى أضعف من مستواها في أواخر التعاملات أمس البالغ 2.1185 .

وفي بورصة اسطنبول أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية منخفضاً 0.55 بالمئة عند 78384.74 نقطة.