أسهم أوروبا مستقرة قبل اجتماع البنك المركزي

استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، وحومت دون أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يسفر عن إجراءات جديدة لتنشيط النمو بمنطقة اليورو.

وفي الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.06 بالمئة إلى 1375.72 نقطة، ليظل دون أعلى مستوى في ست سنوات ونصف الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يفرض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة سلبية على ودائعه لأجل ليلة في مسعى لتشجيع البنوك على الإقراض والحيلولة دون انزلاق المنطقة في دوامة انكماش أسعار كالتي عانت منها اليابان ويطلق عملية إعادة تمويل للمدى الطويل تستهدف الشركات.

وكان سهم ريمي كوينترو من أكبر الخاسرين وفقد 2.4 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الخمور الفرنسية إنها ستقلص التوزيعات النقدية نظرا لانخفاض أرباح التشغيل السنوية انخفاضا حادا بفعل حملة صينية على الفساد قلصت الطلب على الكونياك الفاخر.

ونزلت أسهم دويتشه بنك 0.1 بالمئة بعد تعطيل مفاجئ لزيادة رأسمال قيمتها ثمانية مليارات يورو، ما يعادل 11 مليار دولار يوم الأربعاء عندما أجبرت مشكلة إجرائية بإحدى المحاكم الألمانية البنك على تأخير الإصدار لعدة أيام.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستقرا بينما صعد كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وداكس الألماني 0.01 بالمئة.