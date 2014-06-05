موجة تفاؤل تدفع بورصة مصر لمكاسب بـ8 مليارات جنيه

حققت البورصة المصرية أرباح قياسية في الدقائق الأولى من تعاملات جلسة اليوم، وسيطر الاتجاه الشرائي على جميع أنواع المستثمرين، بدعم عدد من الأخبار الإيجابية وتخلي الصناديق والمؤسسات العربية والمحلية عن البيع.

وقال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية إن تحول المؤسسات والصناديق المصرية إلى الشراء بعد المبايعات العنيفة التي قاموا بها خلال الجلسات الماضية والتي كانت السبب المباشر في الخسائر التي تجاوزت 40 مليار جنيه في 3 جلسات فقط.

وخلال نصف ساعة من جلسة تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 8.4 مليار جنيه تعادل 1.78%، بعدما ارتفع من نحو 470.4 مليار جنيه خلال إغلاق تعاملات أمس ليسجل نحو 480.8 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.85% مضيفاً نحو 313 نقطة إلى مستوى 8429 نقطة مقابل 8116 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 587 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.782% مضيفاً نحو 10 نقاط من مستوى 577 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 2.2% مضيفاً نحو 23 نقطة إلى مستوى 1032 نقطة مقابل نحو 1009 نقطة.

وارتفع سهم بلتون بنسبة 9.87% إلى 26.63 جنبه، وصعد سهم هيرمس بنحو 7.10% إلى نحو 14.48 جنيه، وذلك بعد الإعلان عن موافقة مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على الاستثمار من خلال تقديم عرض شراء اختياري للهيئة العامة للرقابة المالية مع مجموعة من المستثمرين وذلك على أسهم رأسمال شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة المقيدة بالبورصة المصرية للاستحواذ على عدد 114.7 مليون سهم والتي تمثل نحو 20% من أسهم رأسمال شركة هيرميس.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن خسائر الجلسات الماضية كانت طبيعية في ظل ما كانت الحكومة المصرية تعتزمه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، ولكن بعد تعديل القانون تجاوز المستثمرون هذه الأزمة وتخلوا عن المبيعات القوية.

وتوقعت في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن تواصل مؤشرات السوق ارتفاعها خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي سوف ينجح في كسر مستوى 8500 نقطة خلال جلسة اليوم.