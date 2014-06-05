سهم "عذيب" معلق عن التداول بعد اتفاقية مفاجئة مع STC

علقت سوق الأسهم السعودية سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن التداول، بانتظار توضيح حول إعلان الشركة عن توقيعها اتفاقية حق استخدام مع شركة الاتصالات السعودية.

وتأتي الاتفاقية بعد يومين من إلغاء اتحاد عذيب اتفاقية مماثلة مع شركة موبايلي كلفت الأخيرة خسائر بأكثر من ثلاثمئة وثلاثين مليون ريال.

وبموجب الاتفاقية، ستمنح "الاتصالات السعودية" لـ"اتحاد عذيب" حق استخدام غير قابل للإلغاء لثلاثين ألف نقطة وصول على شبكة الألياف الضوئية التابعة لها ولمدة 15 عاما. كما تتيح الاتفاقية زيادة عدد النقاط إلى 100 ألف.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser عمر ماهر محلل في قطاع البحوث المجموعة المالية هيرميس

قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب السعودية الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إن الشركة كان ليدها حق إلغاء الاتفاق خلال 60 يوما.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن أحمد أن شركة موبايلي لم تف بالالتزامات الفنية، ورأت اتحاد عذيب أنها ستتحمل أعباءً مالية جراء الاتفاق مع بيانات التابعة لشركة موبايلي من بينها تخفيض رأس المال ما سيكون عبئا على صغار المساهمين.

وأكد الأمير عبد العزيز بن أحمد أنه لا يوجد أي أثر مالي على تحاد عذيب جراء إلغاء الاتفاق مع شركة موبايلي.

وأشار الأمير عبد العزيز بن أحمد إلى أن الاتفاق مع بيانات لم يكن حصرياً، معرباً عن استغرابه من تعليق السهم، على الرغم من أنه لم يعلق السهم في اليوم الذي أرسل فيه بيان الاتفاق مع شركة موبايلي ، وقال "الإجراء غير مفسر لدينا".

وأوضح الأمير عبد العزيز بن أحمد أن الاتفاق مع شركة الاتصالات السعودية سيعطي اتحاد عذيب شبكة أقوى ووضعا أفضل، وسيمكنها من تحقيق إيرادات أكبر.

يذكر أن اتحاد عذيب وSTC تقدمان خدمة الاتصالات الثابتة.

وكانت "اتحاد عذيب" قد أنهت مؤخرا اتفاقية مماثلة موقعة مع شركة بيانات التابعة لشركة موبايلي، وقد أثرت عملية الإلغاء بتراجع في أرباح الربع الثاني من هذا العام بقيمة 339 مليون ريال لشركة "موبايلي".