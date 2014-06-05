مستثمرون يسعون لشراء 20% من "هيرميس" المصرية

قال مصدران مطلعان إن شركة بلتون المالية القابضة تسعى مع مجموعة من المستثمرين، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، للاستحواذ على 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس.

وأضاف المصدران "بلتون تسعى مع مجموعة مستثمرين، من بينهم نجيب ساويرس، لتقديم عرض شراء اختياري لنحو 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس مقابل 16 جنيها للسهم، وستكون حصة بلتون من الصفقة 1% والباقي لمجموعة المستثمرين".

وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو17 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. ولم ترد هيرميس للتعليق. وأوقفت البورصة المصرية أمس تداول أسهم المجموعة المالية هيرميس لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من الشركات التابعة وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر. وارتفع سهم هيرميس في البورصة المصرية 6.8% إلى 14.06 جنيه قبل إيقاف التداول.