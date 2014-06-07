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داو جونز وستاندرد يغلقان عند مستويات قياسية

المصدر: نيويورك ـ رويترز
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واصل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت مسلسل الإغلاقات القياسية المرتفعة بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلاً جديداً على تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 88.17 نقطة أو ما يعادل 0.52% عند 16924.28 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.98 نقطة أو 0.46% ليغلق عند 1949.44 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعاً 25.17 نقطة أو 0.59% عند 4321.40 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.2% وستاندرد آند بورز 1.3% وناسداك 1.9%.

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