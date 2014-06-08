سهم عذيب للاتصالات السعودية يقفز بعد عودته للتداول

رفعت هيئة السوق المالية السعودية التعليق عن سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات وأعادته للتداول في السوق اعتباراً من جلسة اليوم الاحد التي ارتفع خلالها السهم المعاد للتداول بالحد الأعلى بنسبة 9.68%.

وقالت الهيئة في بيان على الموقع الالكتروني، لسوق الاسهم السعودية (تداول) إنها كانت قد علقت تداول السهم الخميس الماضي، لأن الشركة لم تلتزم عند إعلانها توقيع اتفاقية حق استخدام (Indefeasible Rights of Use) مع شركة الاتصالات السعودية (STC) بالتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.

وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات بالإفصاح والإعلان عن أي خبر أو تطور جوهري، يؤثر على مساهمي الشركة، وفقاً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق المالية السعودية ومتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.