ارتفاع 79 سهماً مقابل تراجع 72 شركة بسوق السعودية

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، ارتفاعاً بـ 38.61 نقطة ليغلق عند مستوى 9892.12 بنسبة ارتفاع 0.39% بتداولات بلغت 8.7 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 79 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 72 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 237 مليون سهم، توزعت على أكثر من 145.6 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات التامين العربية وايس وسند وأسواق المزرعة وسلامة وأسواق العثيم الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات تهامة للإعلان وثمار واسمنت حائل والبحر الأحمر والطيار والقصيم الزراعية على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 9.96% و0.67%.

كما جاءت أسهم شركات الشرقية للتنمية وسابك وعذيب للاتصالات والإنماء وثمار واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات عذيب للاتصالات والإنماء وكيان السعودية ودار الأركان ونماء للكيماويات والشرقية للتنمية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وعلى جانب القطاعات، فقد تقدم قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 2.16%، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.74%، بالمقابل جاء قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 5.84%، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.26%.