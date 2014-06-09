تخصيص 49 سهماً لكل 10 مكتتبين بـ "الحكير" السعودية

أعلن ياسر الرميان العضو المنتدب للسعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب في أسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، نجاح تغطية الاكتتاب وتفاصيل تخصيص الأسهم.

وقال الرميان في بيان صحافي إن نسبة التغطية بلغت في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 329% ووصل عدد المكتتبين 1.69 مليون مكتتب قاموا بضخ 1,367 مليون ريال للاكتتاب في 8.25 مليون سهم من الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بسعر 50 ريالاً للسهم الواحد.

وتشكل حصة الأفراد نصف الأسهم المطروحة للاكتتاب العام البالغ 16.5 مليون سهم تمثل في مجملها 30% من أسهم الشركة.

وبلغت نسبة المكتتبين عن طريق الوسائل الإلكترونية 94.47% بينما بلغت نسبة المكتتبين في فروع الجهات المالية المستلمة 5.53%، وقد خصص 4 أسهم للشخص الواحد و9 أسهم للشخصين و49 سهماً للعشرة أشخاص.