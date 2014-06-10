الإسترليني قرب أعلى سعر في 18 شهراً أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني صوب أعلى مستوى له في 18 شهراً مقابل اليورو، وتعافى أمام الدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية له في أكثر من ثلاث سنوات في أبريل.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 80.68 بنس، بعد البيانات من حوالي 80.80 بنس قبلها عندما اقترب من أقل سعر في 18 شهرا 80.64 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي.

وعوض الإسترليني خسائره السابقة ليرتفع مقابل الدولار بعد صدور بيانات القطاع الصناعي. وبلع أحدث سعر للعملة البريطانية 1.6809 دولار، ارتفاعا من حوالي 1.6788 دولار قبل إعلان الأرقام.