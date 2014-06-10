تراجعات حادة تسيطر على سوقي دبي وأبوظبي لليوم الثالث

تعرض سوق دبي المالي، لضغط كبير من سهم أرابتك، الذي تراجع بنسبة 9.96% وساهم هو وسهما إعمار والاتحاد العقارية بالضغط على مؤشر الأسعار الذي تراجع بنسبة 1.96% الى مستوى 4693 نقطة نهاية جلسة تداولات اليوم.

وقلص سوق دبي المالي خسائره الحادة التي تجاوزت 3% وأقفل خاسراً 1.6% عند مستوى 4693 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.06 مليار درهم.

وارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2% عند 3.22 درهم، وبتداولات بلغت 26 مليون سهم.

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي خاسراً 1.6% عند مستوى 4870 نقطة وسط هبوط لكل القطاعات وأبرزها البنوك والاستثمار والعقار، وبقية القطاعات ما عدا الارتفاع الوحيد لقطاع الخدمات.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 645 مليون درهم، في حين هبط سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5% عند 7.60 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وارتفعت 5 أسهم فقط في سوق أبوظبي، أبرزها سهم بنك أبوظبي الوطني المرتفع بـ1% عند 15.15 درهم والبنك التجاري الدولي الذي ارتفع بنسبة 4.76%.