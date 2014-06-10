زخم التداولات يعود لسوق السعودية بـ11 مليار ريال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة اليوم بواقع 13.56 نقطة، أو ما نسبته 0.14%، ليغلق عند مستوى 9905.68 نقطة بقيمة تداول تجاوزت 11 مليار ريال.

وكانت السوق عانت قليلاً في جلسة الأمس، من تراجع القيمة اليومية المتداولة الى مستوى 8 مليارات ريال.

وجاء هذا الارتفاع اليوم بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 310.5 مليون سهم نفذت من خلال 172.2 ألف صفقة.

مؤشر سوق السعودية مع بدء جلسة التداول

وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 65 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.42%، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.10%، وفي المقابل تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 6.12%، تلاه قطاع النقل بنسبة 3.09%.

وجاءت أسهم شركات الدرع العربي، واتحاد الخليج، وأسواق المزرعة، والتأمين العربية، والخليج للتدريب، والمواساة الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات تهامة للإعلان، وثمار، وايس، والبحري، ووفرة، والأهلية على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، واتحاد اتصالات، وسابك، وطيبة للاستثمار، والإنماء، ودار الأركان الأكثر نشاطاً بالقيمة، في حين جاءت أسهم شركات دار الأركان، وعذيب للاتصالات، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وطيبة للاستثمار على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية.