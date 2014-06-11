اسميك: تراجع سهم أرابتك لا علاقة له بالوضع المالي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك، حسن اسميك، إن التراجع الحاد الذي يشهده سهم الشركة لا علاقة له بالوضع المالي أو بالتطلعات المستقبلية لأرابتك.

وفي مسعى منه إلى طمأنة المستثمرين في سوق دبي، أكد اسميك أن الشركة مستمرة بالمشاريع التوسعية وبخطتها لتصبح بين الشركات العشر الكبرى عالميا، ودعا المستثمرين الى عدم الالتفات الى الشائعات بل الى أداء أرابتك ومركزها المالي.

وأوضح اسميك أن حجم أعمال الشركة في الإمارات والمنطقة الضمنية المباشرة وغير المباشرة وصلت إلى 215 مليار درهم بنهاية الربع الأول، الأمر الذي يؤكد قدرتها على التطور والنمو المستمرين خلال الأعوام المقبلة.

وبين أن أرابتك تبذل جهودا توسعية من خلال تركيزها على الدخول في مشاريع إنشائية عملاقة في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية في الإمارات ودول العالم، كما أنها تدرس الفرص المناسبة للقيام بعمليات اندماج أو استحواذ مع كبرى الشركات العالمية بهدف تنفيذ حزمة من المشاريع الضخمة في القطاعات المستهدفة.