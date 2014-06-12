الأسهم اليابانية تهوي ونيكي يخسر 1.2%

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أثناء التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام مع انحسار شهية المستثمرين بعدما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي بينما تضررت أسهم شركات التصدير من صعود الين.

وخالف سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اتجاه السوق وصعد 2.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تجري محادثات مع سيمنس الألمانية حول عرض مشترك للاستحواذ على أصول الطاقة لألستوم الفرنسية.

وهبط نيكي 1.2 بالمئة إلى 14893.30 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعدما تراجع في وقت سابق إلى 14862.08 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من يونيو.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1229.31 نقطة.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.8 بالمئة من 3.2 بالمئة بسبب شتاء قارس في الولايات المتحدة وتداعيات أزمة أوكرانيا.

وتراجعت أسهم شركات التصدير اليابانية مع تداول الدولار حول 102 ين قريبا من أدنى مستوى له في أسبوع البالغ 101.86 ين الذي سجله يوم الأربعاء.