الذهب ثابت والبلاديوم بأعلى سعر منذ 13 عاماً

استقر البلاديوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من 13 عاما في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مدعوما بمشتريات من مستخدمين صناعيين ومستثمرين وسط مخاوف من نقص المعروض مع استمرار إضراب عن العمل مضى عليه خمسة أشهر في جنوب إفريقيا، ثاني أكبر منتج للمعدن.

وسجل البلاديوم الذي يستخدم في الحلي وأجهزة تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت أكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، ليخطف الأضواء من شقيقه البلاتين الذي صعد حوالي 8 بالمئة.

وارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.78 دولار إلى 858.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قفز في الجلسة السابقة إلى 862.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2001.

وتراجع البلاتين 4.30 دولار إلى 1472.50 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1260.80 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس عند 1261.70 دولار للأوقية.