عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

بدء التداول بأسهم إسمنت أم القرى بنسبة تذبذب 10%

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قالت هيئة السوق المالية السعودية إن إدراج وبدء تداول أسهم شركة إسمنت أم القرى ضمن قطاع الإسمنت بالرمز 3005، سيبدأ اليوم الخميس على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%.

وأشارت الهيئة إلى أن محدودية نسب التخصيص للمستثمرين في شركة إسمنت أم القرى تسببت في تخفيض قيمة الصفقة العادية، حيث سيعتبر تنفيذ أي صفقة على أنها صفقة عادية، وذلك ابتـداء من اليوم إلى الأربعاء المقبل، على أن تتم إعادة قيمة احتساب الصفقة العادية لسهم الشركة ابتداء من اليوم.

وعكست نسبة التغطية الكبيرة للاكتتاب في شركة "إسمنت أم القرى" حالة التفاؤل لدى مستثمري السوق السعودي في قطاع الإسمنت.

ومن المتوقع أن يحقق سهم إسمنت أم القرى، ارتفاعاً كبيراً يضاهي الشركات السابقة التي جرى إدراجها في الأعوام السابقة في قطاع الإسمنت بسوق السعوية، لكن الفرق بالنسبة لسهم إسمنت أم القرى أن نسبة الارتفاع له محددة بنسبة 10% وليست مفتوحة.

كلمات دالّة

#ام القرى, #اسهم الشركات السعودية, #قطاع الاسمنت, #ادراج اسهم جديدة, #تداولات السوق السعودي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر