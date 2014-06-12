بدء التداول بأسهم إسمنت أم القرى بنسبة تذبذب 10%

قالت هيئة السوق المالية السعودية إن إدراج وبدء تداول أسهم شركة إسمنت أم القرى ضمن قطاع الإسمنت بالرمز 3005، سيبدأ اليوم الخميس على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%.

وأشارت الهيئة إلى أن محدودية نسب التخصيص للمستثمرين في شركة إسمنت أم القرى تسببت في تخفيض قيمة الصفقة العادية، حيث سيعتبر تنفيذ أي صفقة على أنها صفقة عادية، وذلك ابتـداء من اليوم إلى الأربعاء المقبل، على أن تتم إعادة قيمة احتساب الصفقة العادية لسهم الشركة ابتداء من اليوم.

وعكست نسبة التغطية الكبيرة للاكتتاب في شركة "إسمنت أم القرى" حالة التفاؤل لدى مستثمري السوق السعودي في قطاع الإسمنت.

ومن المتوقع أن يحقق سهم إسمنت أم القرى، ارتفاعاً كبيراً يضاهي الشركات السابقة التي جرى إدراجها في الأعوام السابقة في قطاع الإسمنت بسوق السعوية، لكن الفرق بالنسبة لسهم إسمنت أم القرى أن نسبة الارتفاع له محددة بنسبة 10% وليست مفتوحة.