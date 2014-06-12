غوغل وياهو تدعمان العملة الرقمية "بيتكوين"

أعلنت شركتا "غوغل" و"ياهو" أنهما قامتا بإضافة ميزة جديدة إلى خدمتيهما الماليتين "غوغل فينانس" و"ياهو فينانس"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على قيمة العملة الرقمية "بيتكوين" Bitcoin مقابل بقية العملات العالمية.

ويرى البعض أنه على الرغم من أن عملة "بيتكوين" لاتزال مثيرة للجدل، فإن "غوغل" و "ياهو" تسيران من خلال هذه الخطوة الجديدة في طريقهما إلى الاعتراف بها، حالهم حال شركة "مايكروسوفت ".

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في فبراير الماضي "إضافة ميزة جديدة إلى محرك البحث التابع لها "بنيج" Bing تتيح للمستخدمين الاستعلام عن قيمة عملة "بيتكوين" مقارنة بنحو 50 عملة عالمية، أو الاستعلام عن قيمة تلك العملات مقارنة بالعملة الرقمية.

وسبق أن قالت شركة "غوغل"، إنه ليس لديها خطط بشأن إدماج عملة "بيتكوين" في نظام الدفع التابع لها "والت" Wallet، ولكن هذه الخطوة تشير إلى أن أنها في طريقها نحو الاعتراف بها.

وكانت عملة "بيتكوين" قد منيت خلال هذا العام بعدد من الفضائح، ومع ذلك يرى المراقبون أن هناك بعض الأمل، خاصة بعد أن اتجه عدد من شركات الإنترنت نحو الاعتراف وقبول الدفع بالعملة الرقمية، مثل شركة "أبل" التي قالت إنها ستسمح بعملة "بيتكوين" وغيرها من تطبيقات العملات الافتراضية في حال تماشي ذلك مع القوانين المحلية.