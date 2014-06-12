سوق مصر يزحف صوب 9 آلاف نقطة والصناديق تتجه للشراء

فيما تواصل البورصة المصرية سلسلة مكاسبها التي بدأتها منذ بداية الشهر الجاري، تخلت الصناديق المصرية والعربية عن السياسة البيعية، واتجهت للشراء، بعد مواصلة الأجانب مشترياتهم، ما عزز أداء جميع مؤشرات البورصة.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن مشتريات المستثمرين الأجانب المستمرة منذ أسبوعين تقريباً عززت صعود البورصة المصرية لمستويات قياسية جديدة لها فوق أعلى نقطة خلال 70 شهراً، متوقعين أن يكسر المؤشر الرئيسي مستوى 9 آلاف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن الارتفاعات التي تشهدها البورصة المصرية قياسية مقارنة بخسائر جلسات نهاية الشهر الماضي التي تزامنت مع الحديث عن ضريبة البورصة، ولكن في الوقت الحالي يسيطر التفاؤل على المستثمرين خاصة بعد شهادة مؤسسة مورجان ستانلي حول تجديد ثقتها في أداء البورصة المصرية واستمرار مؤشرها ضمن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عن قرارها بإبقاء البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة وذلك نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في احتياطيات النقد الأجنبي

والتي تعكس استقراراً في سياسات سعر الصرف، في الوقت ذاته أبقت المؤسسة على كل من سوقي الصين وكوريا الجنوبية في مؤشر الأسواق الناشئة.

وخلال 8 جلسات فقط في يونيو الجاري، حققت البورصة المصرية أرباحاً قياسية، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 20.5 مليار جنيه تعادل 4.3%، بعدما ارتفع من نحو 8243 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات مايو الماضي ليسجل نحو 496.7 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.5% مضيفاً نحو 536 نقطة إلى مستوى 8779 نقطة في الوقت الحالي مقابل 8243 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 607 نقاط، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.88% مضيفاً نحو 17 نقطة من مستوى 590 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 3.68% مضيفاً نحو 38 نقطة إلى مستوى 1069 نقطة مقابل نحو 1031 نقطة.

وكانت الأسهم القيادية التابعة لقطاع العقارات هي المحرك الرئيسي لصعود السوق خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 2.37% وارتفع سهم الصعيد للمقاولات بنسبة 1.48% وسهم بالم هيلز بنسبة 1.33% وسهم سوديك بنسبة 1%.