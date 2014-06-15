اقتربت ساعة الحسم لمصير 22 شركة خاسرة بسوق السعودية

مع مطلع الشهر المقبل، ستطبق هيئة سوق المال السعودية قراراً كانت قد اتخذته نهاية العام الماضي، يقضي بكشف الشركات التي تخسر أكثر من نصف رأسمالها، ليتمكن المساهمون والمتداولون في سوق الأسهم السعودية من الخروج منها، واتخاذ قرارات أكثر دقة لحفظ استثماراتهم.

ويقول محللون إن قانون الشركات الخاسرة يمس نحو 22 شركة في سوق السعودية، منها أكثر من 10 شركات قد خسرت بالفعل أكثر من نصف رأسمالها وفقاً لنتائج الربع الأول من العام الحالي، الذي سيستند إليه تطبيق القانون، في حين أن الشركات الباقية اقتربت من هذا الحجم من الخسارة.

ويعول المتداولون، على القانون او النظام الذي سيطبق بعد 12 جلسة تداول، في إصلاح الكثير من العبث في الشركات، وميزانياتها التي لم تعد كثيراً منها تلقي بالاً لمعايير المحاسبة، إلا مع تطبيق مثل هذ النظام الذي يحدد طبيعة المخالفة ويساعد المستثمرين على رسم صورة أوضح عن حقيقة الشركات المدرجة في السوق، وكيفية تصنيفها.

ويشتمل النظام الجديد، على معايير اخرى تتصل بالشركات التي تخسر كامل رأسمالها، تتيح التداول لها خارج المنصة الرئيسية وفي ذلك خطوة مهمة للمساعدة على حل الإشكالات التي تنجم عن تعليق تداول السهم.