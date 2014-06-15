سوق المال السعودي يحصل على عضوية دولية

حصلت السوق المالية السعودية "تداول" على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) اعتباراً من 20 مايو الماضي، وهي هيئة دولية تُعنى بتعزيز المعايير التنظيمية للأسواق المالية وللجهات الرقابية والبورصات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية عادل الغامدي أن عضوية "تداول" في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعد واحدة من الخطوات العديدة التي اتخذتها السوق المالية السعودية لإنشاء إطار من التواصل الفعّال مع الجهات المنظمة للأسواق والبورصات العالمية الرائدة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الحصول على هذه العضوية سيسهم في دعم ومساندة الجهود الحثيثة في سعيها لمواكبة التطور العالمي للجهات التنظيمية المحلية والدولية.

وقال إن العضوية تأتي كجزء من جهود تداول المستمرة لمواصلة دعم وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية وفقاً لرؤيتها وخططها الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي وضعتها.

وبذلك انضمت السوق المالية السعودية إلى 62 عضواً منتسباً إلى (IOSCO) من بينهم بورصة نيويورك وبورصة لنـدن والبورصة الألمانية ومجموعة البورصات اليابانية والبورصة الماليزية وغيرها من البورصات الرائدة.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تأسست عام 1983، وتقوم بوضع المعايير الدولية لآليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، والعمل على تطويرها وتطبيقها في المجتمع المالي الدولي، التي توجب على جميع الدول الأعضاء الاسترشاد بها.