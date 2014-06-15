%89 تغطية اكتتاب الحمادي للتنمية بسوق السعودية

كشفت "سامبا كابيتال" مدير الاكتتاب لأسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار في السعودية، أن التغطية تجاوزت 280 مليون ريال، في ثالث يوم اكتتاب.

وبلغت نسبة التغطية 89% في ثالث يوم على بدء الاكتتاب، من مجموع الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد بحسب بيان صحافي صادر عن مدير الاكتتاب.

وطرحت شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار"، 22.5 مليون سهم للاكتتاب، مما يمثل 30% من رأسمالها، بسعر 28 ريالاً للسهم. وقد تم تخصيص نصف الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

وبدأ استلام طلبات الاكتتاب من قبل الجمهور الأفراد اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي من خلال الجهات المعلن عنها، إلى جانب عمليات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية كالهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء المقبل.