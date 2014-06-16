الذهب يواصل رحلة الصعود ويلامس 1283 دولاراً

سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، حيث عززت اضطرابات العراق جاذبية المعدن كملاذ آمن، في حين صعدت معادن مجموعة البلاتين قبيل إعلان نتائج محادثات الأجور التي تهدف إلى إنهاء إضراب مستمر منذ خمسة أشهر في مناجم جنوب إفريقيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1282.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل 1283.70 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى سعر منذ أواخر مايو.

وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 19.77 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1438.74 دولار وتقدم البلاديوم بالنسبة ذاتها ليسجل 818 دولارا للأوقية.

وكانت للذهب فرصة للصعود مع استمرار التوترات الأمنية في العراق، ليرتفع بمقدار 18 دولاراً مغلقاً تداولات الأسبوع الماضي عند 1274 دولاراً، وبفارق قدره 34 دولاراً عن ادنى سعر حققه في بداية الشهر الحالي.

كما انتعش الطلب على مشتريات المعدن الأصفر نظرا لاعتقاد الكثير ان أسعاره الحالية هي الأفضل للشراء.

ويتوقع ان تكون هذه الارتفاعات مؤقتة، وقد تسير بالذهب نحو التصحيح او التراجع الحاد ، في وقت تشهد العملات اضطرابا في سوق الصرف، مع انخفاض اليورو وصعود الاسترليني الذي بلغ أعلى مستوى 1.70 مقابل الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس عام 2009، بعد تصريحات محافظ بنك انجلترا.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.7001 أمام العملة الأمريكية، وهو أول ارتفاع له أعلى مستوى 1.70 دولار منذ أغسطس عام 2009. وفي الوقت نفسه، صعد الإسترليني 0.20% إلى 1.2554 مقابل العملة الأوروبية. وكان مسؤولون في بنك انجلترا قد اشاروا في تصريحات لهم بان رفع الفائدة من المستوى المنخفض هو دليل على التعافي الاقتصادي مما ولد انتظارا وسط المستثمرين للقرارات الجديدة.