بورصة مصر تخسر 5.5 مليار جنيه مع تسوية المراكز

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في ختام تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وسط غياب لأي أنباء إيجابية جديدة وترقب المستثمرين للتشكيل الوزاري الجديد، فضلاً عن قيام المستثمرين بتسوية مراكزهم المالية قبل انتهاء العام المالي الحالي.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5ر5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4ر487 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 53ر1% ليصل إلى مستوى 16ر8522 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 34ر1 % ليصل إلى مستوى 52ر599 نقطة شملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي خسر نحو 2ر1 % من قيمته ليصل إلى مستوى 79ر1054 نقطة.

وأوضح الوسطاء أن السوق يشهد حالة من الترقب وسط مخاوف من اتخاذ أي قرارات اقتصادية مفاجئة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، لافتين إلى أن مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية أربكت السوق وخلقت حالة من السلوك العشوائي بين البيع والشراء أدى إلى تذبذبات حادة في حركة الأسهم على مدار الجلسة.