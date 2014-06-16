جني الأرباح يكبد بورصة مصر 6 مليارات في جلستين

قادت عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة المصرية منذ جلسة أمس الأحد، إلى خسائر تقدر بنحو 6 مليارات جنيه في جلستين، بعد سلسلة من المكاسب القياسية التي أعقبت تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد.

وأرجع محللون ومتعاملون بالسوق تراجعات أمس واليوم إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة خلال الجلسات الماضية، والتي دفعت المستثمرين إلى القيام بعمليات جني أرباح، وهو ما يعمل على تصحيح أسعار الأسهم المدرجة.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن ما تشهد البورصة المصرية من تراجعات خلال تعاملات جلسة اليوم أمر طبيعي، ولا يتجاوز كونه تصحيح أسعار بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها مؤشرات البورصة طيلة تعاملات الفترة الماضية.

وأوضح لـ"العربية نت" أن التوقعات تؤكد استمرار الأداء العرضي للبورصة، ولكن رغم التراجع لكن مازالت المؤشرات تتماسك وتقلص خسائرها.

وأشار إلى أن أداء المؤشرات الأخرى بخلاف الرئيسي كانت جيدة، حيث لم تتراجع بنفس الخسائر التي مُني بها المؤشر الرئيسي، كما أن أداء الأسهم القيادية كان جيداً، بخلاف بعض الأسهم التي ارتفعت بنسب قياسية خلال الفترة الماضية ويقوم المستثمرين بعمليات جني أرباحها.

وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6 مليارات جنيه تعادل 1.2%، بعدما تراجع من نحو 495.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي ليسجل نحو 489.9 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.11%، فاقداً نحو 185 نقطة إلى مستوى 8561 نقطة في الوقت الحالي مقابل 8746 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 602 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 0.98% خاسراً نحو 6 نقاط من مستوى 608 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وأيضاً خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.12% فاقداً نحو 12 نقطة إلى مستوى 1058 نقطة مقابل نحو 1070 نقطة.

ورغم الأداء الإيجابي للأسهم للقيادية، لكن خسر سهم بالم هيلز نحو 1.13% ليصل إلى مستوى 4.4 جنيه بعد التداول علي نحو 1.9 مليون سهم بقيمة بلغت 8.9 مليون جنيه من خلال 260 صفقة.