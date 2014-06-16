موجة جني أرباح تهبط بمؤشر سوق السعودية 1.99%

تسببت عمليات جني أرباح بتخفيف وتيرة صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم التي أغلقت على تراجع للمؤشر العام بنسبة 1.99% وبقيمة تداولات بلغت 8.6 مليار ريال.

وبذلك يواصل مؤشر السوق السعودي تراجعه لثاني جلسة على التوالي، منهياً جلسة اليوم بخسارة 109 نقاط، للمؤشر العام الذي أغلق عند مستوى 9523 نقطة.

وتعد خسائر السوق المسجلة اليوم الأعلى من حيث النقاط في 9 شهور، وبتراجع اليوم تصل خسائر مؤشر السوق في جلستين حوالي 300 نقطة، في حين يعتبر هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ شهرين.

ويظل المؤشر العام أمام تحدي كسر حاجز جديد فوق 9800 نقطة، بدعم لم يزل يتلقاه من قطاعات غير رئيسية مثل التجزئة والتطوير العقاري والتشييد والبناء، وهي القطاعات الأكثر ارتفاعاً في السوق منذ بداية العام الحالي.