"العنف في العراق" يطيح بأسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي مع تصاعد العنف في العراق، وهو ما دفع بالمستثمرين إلى مزيد من البيع لجني أرباح المكاسب التي حققتها السوق في الآونة الأخيرة.

ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% إلى 1386.54 نقطة.

وسيطر مسلحون سنة على مدينة تلعفر التي تقطنها أغلبية تركمانية في شمال غرب العراق بعد قتال كثيف، وهو ما يعزز قبضتهم على الشمال بعد هجوم خاطف ينذر بتقسيم العراق.

وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% عند الافتتاح بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.3%.