ضخ 495 مليون ريال في اكتتاب الحمادي السعودية

أعلنت شركة "سامبا كابيتال"، مدير الاكتتاب بأسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، أن نسبة تغطية الاكتتاب الذي بدأ الأربعاء الماضي، بلغت حتى اليوم الخامس وقبل الأخير نحو 157.3%.

وقالت في بيان صحافي إن عملية الاكتتاب سجّلت مع نهاية اليوم الخامس مشاركة 1.1 مليون مكتتب، ضخوا 495.7 مليون ريال من خلال الاكتتاب بنحو 17.7 مليون سهم.

ويبلغ مجموع الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد نحو 11.25 مليون سهم، تمثل 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 22.5 مليون سهم.

وشهدت عملية الإقبال للاكتتاب في أسهم الشركة، معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة وبمؤشرات نموها المستقبلية.