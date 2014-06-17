الأسهم السعودية عكست اتجاهها بصعود قوي فوق 9500 نقطة

عكست الأسهم السعودية، الاتجاه النزولي الذي سيطر للأسبوع الحالي، ليسجل المؤشر العام للأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.54% ويخترق حاجزا مهما وصولاً إلى 9574 نقطة عند الإغلاق.

وشهدت السوق ارتفاعاً عاماً في قطاعات التداول، حيث ارتفعت 12 قطاعاً بنسب تراوحت بين 0.23 % و2.16%، في حين تراجعت 3 قطاعات فقط هي الاتصالات والإعلام والفنادق.

وارتفعت 102 سهم شركة مقابل تراجع 47 سهماً آخر من بين 160 سهماً جرى تداولها اليوم عبر 146 ألف صفقة جرى خلالها تداول 297 مليون سهم، بقيمة تداول يومية اجمالية بلغت 8.9 مليار ريال.

وقال محمد السويد خبير البورصة والشريك بشركة "إس بي تي إنفستور" في مقابلة مع قناة "العربية" إن التراجعات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية، كانت لعدة أسباب من بينها بعض التقييمات غير الدقيقة التي أسهمت بانتشار الشائعات حول السوق.

وذكر أن بعض هذه التحليلات غير المستندة على أسس حقيقية، تحدثت عن تضخم في سوق الأسهم السعودي، وتوافقت من التداعيات النفسية لتصاعد العنف في العراق، فكان لها أثر عكسي على السوق.

وتوقع من وجهة نظره الخاصة أن يعود مؤشر السوق السعودي إلى مستوى 9680 نقطة نهاية الأسبوع لكنه تحدث عن مزيد من التذبذب قد تشهده بعض القطاعات.