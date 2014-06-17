سوق دبي تكسر موجة التراجعات وأرابتك يعود للصعود

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4495.24 نقطة.

وعاد سهم أرابتك إلى الصعود بعدما نفى الرئيس التنفيذي للشركة، أمس، في مقابلة مع قناة "العربية"، شائعات تتحدث عن خلافات بين شركة آبار وأرابتك، مؤكداً أن الوضع المالي والإداري قوي جداً في أرابتك.

وتباين أداء الأسهم القيادية في بورصة دبي، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.20%، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.92%، وسوق دبي المالي بنسبة 0.26%، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.90%.

وفي الأسهم المتراجعة، هبط سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.60%، ودبي للاستثمار بنسبة 0.32%، واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 608 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم، نفذت من خلال 12.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.