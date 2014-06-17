مؤشر نيكي يحقق مكاسب محدودة وسط تداول ضعيف

استردت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء بعض خسائر الجلسة السابقة لكن أحجام التداول بلغت أدنى مستوياتها في شهرين مع إحجام مستثمرين كثيرين من المؤسسات عن الشراء في ظل مخاوف من مخاطر جيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.



وارتفع مؤشر نيكي 0.3 بالمئة إلى 14975.97 نقطة بعد تراجعه 1.1 بالمئة يوم الاثنين.



وقال متعاملون في السوق إن الاتجاه العام اتسم بالحذر مع تصاعد العنف في العراق وترقب المستثمرين لتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد اختتام اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1238.20 نقطة مع تداول 1.68 مليار سهم فقط بينما تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 11275.02 نقطة.