%199 تغطية اكتتاب الحمادي السعودية لليوم السادس

بلغت نسبة التغطية في اكتتاب شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السعودية 199% حتى اليوم السادس من الاكتتاب الذي بدأ الأربعاء الماضي.

وقالت شركة "سامبا كابيتال" مدير الاكتتاب إن عملية الاكتتاب في أسهم الحمادي للتنمية قد سجّلت في نهاية اليوم السادس مشاركة 1.38 مليون مكتتب، ضخوا أموالاً بقيمة 626.7 مليون ريال.

وتقدم المكتتبون بطلبات لشراء نحو 22.38 مليون سهم، في حين أن حوالي ضعف الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد البالغ عددها 11.25 مليون سهم، وتمثل الأسهم المطروحة للأفراد نصف إجمالي أسهم الاكتتاب البالغ عددها 22.5 مليون سهم.