إلغاء حكم لبيت التمويل الكويتي بـ124 مليون دولار

ألغت محكمة التمييز في الكويت، حكم استئناف صدر لمصلحة بيت التمويل الكويتي (بيتك) يقضي بإلزام شركة بيت الأوراق المالية الكويتية، بسداد مبلغ 35 مليون دينار كويتي تعادل نحو 124 مليون دولار.

وأحالت محكمة التمييز القضية بين الطرفين إلى إدارة الخبراء لبحثها من جديد على أن تتخذ قرارها عقب صدور نتائج تقرير الخبراء.

يذكر أن الإدارة السابقة لبيتك رفعت دعوى ضد بيت الأوراق المالية لسداد مديونية بالمبلغ المحدد بالدعوى.

ولم يشهد بيت الأوراق تأثرا كبيرا خلال تداولات اليوم، لكن سهم شركة الأمان للاستثمار التابعة لبيت الأوراق، ارتفعت خلال التداولات بنسبة 3% في سوق الكويت للأوراق المالية الذي هبطت مؤشراته الرئيسية.