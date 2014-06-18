الأرباح تلف بورصات العالم بعد تجاهل "أحداث العراق"

تجاهل المستثمرون في أسواق الأسهم الأميركية "اضطرابات العراق" ليقودوا بذلك الأسهم لارتفاعات جيدة ومكاسب كبيرة. ويبدو أن التجاهل قام بالتأثير على غالبية الأسواق في العالم فطرأ تغيير في حركة الأسواق، فتغيرت من اللون الأحمر إلى الأحمر.

وارتفعت الأسهم الأميركية وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز500 قرب مستواه القياسي بعد مكاسب على مدى ثلاثة أيام بعدما تجاهل المستثمرون مركزين على بيانات تشير إلى ارتفاع التضخم وهو ما ساعد في ارتفاع أسهم البنوك. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 27.48 نقطة أو0.16% ليغلق عند 16808.49 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا4.21 نقطة أو 0.22% وارتفع ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 16.13 نقطة أو0.37 % إلى4337.23 نقطة. إلى ذلك، قفز المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر نيكي عند الفتح 0.23% إلى 15009.89 نقطة في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 1240.90 نقطة. وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت بشكل جيد، متعافية من الخسائر التي منيت بها في الجلسات السابقة وسط دلالات جديدة على نشاط استحواذ محتمل وهو ما دفع أسهم شركات الأدوية والرعاية الصحية الكبيرة للصعود.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.3% عند1387.75 نقطة بعدما هبط في الجلستين السابقتين من أعلى مستوياته في ستة أعوام ونصف العام 1398.65 نقطة الذي سجله في وقت سابق من يونيو.

وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو0.4% إلى 3275.33 نقطة بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بالنسبة نفسها إلى 9920.32 نقطة، بعدما هبط مؤخرا من مستواه القياسي المرتفع عند 10033.74 نقطة الذي سجله في العاشر من يونيو.

وشكلت أسهم شركات الرعاية الصحية مثل نوفو نوردسك ومنافستها البريطانية شاير أكبر دعم لمؤشر يوروفرست 300. وارتفع سهم شاير3.5% بعدما ذكرت أن الشركة عينت بنك الاستثمار سيتي مستشارا متوقعة أن تتلقى عرض استحواذ بعد موجة من الصفقات في القطاع. ولا يزال مؤشر يوروفرست 300 مرتفعا بنحو 5% منذ بداية العام.