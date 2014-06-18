الذهب يتراجع مع صعود الدولار ترقباً لاجتماع المركزي

هبط الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بسحب أموال من صناديق استثمار المعادن النفيسة مع اتخاذ كثير من المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل اجتماع للاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.

وبحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش هبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1268.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ختم التعاملات الجلسة السابقة مستقراً دونما تغير يذكر. وكان المعدن النفيس سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1284.85 دولار يوم الاثنين حينما عززت الاضطرابات في العراق وأوكرانيا جاذبيته كملاذ آمن مقارنة مع الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

ويتوقع كثيرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض 10 مليارات دولار أخرى من برنامجه الشهري لشراء السندات في اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بعد التوصل إلى اتفاق للأجور في قطاع التعدين بجنوب إفريقيا.

واتفقت أنجلو أمريكان بلاتينيوم وإمبالا بلاتينيوم ولومين واتحاد نقابات عمال المناجم والبناء في جنوب إفريقيا على صفقة للأجور لإنهاء إضراب مستمر منذ خمسة أشهر لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل فيما يتعلق بالإطار الزمني والمزايا الإضافية.

وارتفع البلاتين في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1434.75 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 0.4 في المئة إلى816.25 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 19.66 دولار للأوقية.