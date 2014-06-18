القطاعات الرئيسية تقود سوق الأسهم السعودية للارتفاع

رغم تأثير "اضطرابات العراق" على أسواق الأسهم في العالم قبل أيام، بيد أن مؤشرات البورصات في المنطقة بدأت تعود للصعود مجددا، فقد ارتفع سوق الأسهم السعودي في تعاملات اليوم 0.28% حيث وصل المؤشر العام إلى 9601 نقطة.

وصعد قطاع المصارف والخدمات المالية 0.44% بنسبة تغيير بلغت68.45 نقطة، كما شهدت غالبية القطاعات الأخرى ارتفاعات متفاوتة مثل الإسمنت 0.20%، الصناعات البتروكيماوية 0.40%، التجزئة 0.42% التأمين 0.23%.

إلى ذلك، انخفض مؤشرا سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) السعري والوزني بواقع 43.4 و 0.2 نقطة على التوالي بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 0.5 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة للأسهم نحو 6.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 53.4 مليون سهم بواقع 1410 صفقات.

في سوق أبوظبي، بلغ المؤشر العام 4758 نقطة بارتفاع وصل إلى 0.20% حيث قادت أسهم قطاع البنوك بارتفاع 0.54% ورغم انخفاض عدد من القطاعات مثل العقار والاستثمار والخدمات المالية والتأمين، لكن ذلك لم يؤثر على الارتفاع الرئيس لمؤشر السوق.

أما سوق دبي للأوراق المالية، فقد انخفض 0.82% والمؤشر العام 4456 نقطة، وبلغت قيمة الصفقات 660 مليون درهم بـ234 ألف صفقة.