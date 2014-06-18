مؤشر سوق السعودية يواصل كسب الثقة باختراق 9600 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعاً 64.55 نقطة بنسبة 0.67% عند مستوى 9639.05 نقطة، بتداولات تجاوزت 7.1 مليار ريال، لتسجل سوق الأسهم ثاني ارتفاع لها في الأسبوع الحالي الذي شهد تذبذباً وتراجعاً كبيراً في أسواق الأسهم الخليجية والعربية عموماً، بتأثير من تداعيات تصاعد العنف بالعراق، إلى جانب تحذيرات لم تكن دقيقة حول تضخم أسعار الأسهم في بعض الأسواق.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 40 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 103 شركات، كما تجاوز عدد الأسهم المتداولة اليوم 205 ملايين سهم، توزعت على ما يقارب 123 ألف صفقة.

وبعد أسبوع متراجع، عكست الأسهم السعودية، أمس، الاتجاه النزولي الذي سيطر عليها للأسبوع الحالي، ليسجل المؤشر العام للأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.54%، ويخترق حاجزا مهما وصولا إلى 9574 نقطة عند الإغلاق، نهاية جلسة أمس، وواصل اليوم صعوده، بما يؤكد ما توقعه محللون قالوا لقناة "العربية" إن التراجعات لن تزيد فترتها على يومين.

وقال محمد السويد، خبير البورصة والشريك بشركة "إس بي تي إنفستور" في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السوق تتجه إلى "التأسيس لمستويات جديدة بالاستفادة من مناخ استعادة الثقة وإدراك المستثمرين بأن التداعيات النفسية للأزمات السياسية في المنطقة والعالم، يتم تداركها بسرعة في سوق السعودية".

وفي جلسة اليوم، جاءت أسهم شركات العالمية وإسمنت أم القرى والجماعي وأسواق ع العثيم والبحري وجزيرة تكافل الأكثر ارتفاعا اليوم، فيما جاءت أسهم شركات تهامة للإعلان وأسلاك والحكير وجيبسكو وبوبا العربية ونادك على رأس الشركات الأكثر انخفاضا.

وكانت أسهم شركات تهامة للإعلان والإنماء والشرقية للتنمية ودار الأركان وسابك ومعادن الأكثر نشاطا بالقيمة، في حين جاءت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وزين السعودية وكيان السعودية ومعادن وإعمار على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.