الدولار يتراجع بعد خفض المركزي الأميركي توقعات النمو

تراجع الدولار مقابل اليورو والين يوم أمس الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعاته للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن أسعار الفائدة في المدى البعيد قد تكون أقل من التوقعات السابقة.

وفي ختام اجتماعه الذي استمر يومين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي في العام الحالي من نحو 2.9 في المئة إلى نطاق يتراوح بين 2.1 و2.3 في المئة، لكنه أبدى ثقته في أن التعافي يمضي في مساره الصحيح إلى حد بعيد، وهو ما يتيح له البدء في رفع أسعار الفائدة في 2015.

وخفض المجلس مشترياته الشهرية من السندات إلى 35 مليار دولار من 45 مليار دولار مقسمة بين سندات خزانة بقيمة 20 مليار دولار وسندات مدعومة برهن عقاري بقيمة 15 مليار دولار.

وتراجع الدولار قليلا أمام الين في التعاملات المسائية الأميركية إلى 102.12 ين في حين ارتفعت اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.3562 دولار.

وأكد المجلس أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر "لفترة كبيرة من الوقت" بعد انتهاء شراء السندات.

وخفض توقعاته لأسعار الفائدة في المدى البعيد. وبلغ متوسط التوقعات لأسعار الأموال الاتحادية في المدى البعيد حوالي 3.75 بالمئة، من أربعة في المئة في مارس اذار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.6974 دولار، في حين زاد اليورو 0.1 بالمئة أمام الجنيه إلى 79.94 بنس.