سوق السعودية تواصل مكاسبها والمؤشر يخترق 9650 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها اليوم ليخترق المؤشر 9650 نقطة، في تعاملات اليوم الخميس، مضيفاً نحو 0.15%، أو 14 نقطة.

وتلقى المؤشر دعماً قوياً من القطاعات الرئيسية، ومن بينها المصارف والخدمات المالية 0.22%، والصناعات البتروكيماوية 0.24%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً حتى منتصف التعاملات العربي للتأمين 3.2%، وهرفي للأغذية 2.9%، والبحري 2.89%.

وفي سياق متصل عوض سوق دبي للأوراق المالية، خسائر تداولات يوم أمس، ليصعد بقوة 1.88% بمؤشر بلغ 4,607.38 نقطة، وبلغ حجم التداولات 393 ألفا، تحت صفقات قدرت بـ5.5 مليار درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فلم يختلف كثيرا عن نظيره في دبي، وارتفع مؤشر السوق في تعاملاته الصباحية 1.65 ليصل المؤشر العام عند 4860 نقطة.

وبدا أن جميع القطاعات تلونت بالأخضر، حيث ارتفع قطاع البنوك 2.2% وبمثل النسبة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية، في حين صعد قطاع العقار 1.7%.

إلى ذلك، انخفضت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الثلاثة بواقع 39.79 نقطة للسعري، و2.21 نقطة للوزني و6.39 نقطة لـ(كويت 15).

وبلغت القيمة المتداولة للأسهم نحو 2.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 12.3 مليون سهم بواقع 297 صفقة.

وجاءت أسهم شركات تمويل خليج وزين وعقارات ك وبنك وربة وبيتك الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات وطنية د ق وقرين قابضة ووثاق ومنشآت وأجيليتي الأكثر ارتفاعا.