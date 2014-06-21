عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف للأسهم الأوروبية

المصدر: لندن – رويترز
مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل قفزات قوية
رابط مختصر

ارتفع مؤشر يوروفرست 300 إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف، وواصل مكاسبه للأسبوع العاشر على التوالي، بينما يقول المحللون إن توقعات لتسارع أنشطة الدمج والاستحواذ ستعزز الثقة بدرجة أكبر.

وتقدم مؤشر أسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، مواصلا أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ أبريل. واستقر المؤشر عند 1394.98 نقطة، بعد أن ظل مرتفعا معظم الجلسة لكن بعض المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح في آخر جلسات الأسبوع.

وتعززت السوق بصعود نسبته واحد بالمئة في مؤشر قطاع الرعاية الصحية ليصبح الأفضل أداء بعد أن قفز سهم شاير 17 بالمئة إلى 43.72 جنيه استرليني، بعد تأكيد عرض للاستحواذ على الشركة.

كلمات دالّة

#أسهم اوروبا, #استحواذات الشركات بأوروبا, #بورصة, #مؤشرات اوروبية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر