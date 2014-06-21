أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف للأسهم الأوروبية

ارتفع مؤشر يوروفرست 300 إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف، وواصل مكاسبه للأسبوع العاشر على التوالي، بينما يقول المحللون إن توقعات لتسارع أنشطة الدمج والاستحواذ ستعزز الثقة بدرجة أكبر.

وتقدم مؤشر أسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، مواصلا أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ أبريل. واستقر المؤشر عند 1394.98 نقطة، بعد أن ظل مرتفعا معظم الجلسة لكن بعض المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح في آخر جلسات الأسبوع.

وتعززت السوق بصعود نسبته واحد بالمئة في مؤشر قطاع الرعاية الصحية ليصبح الأفضل أداء بعد أن قفز سهم شاير 17 بالمئة إلى 43.72 جنيه استرليني، بعد تأكيد عرض للاستحواذ على الشركة.