سوق السعودية تمحو خسائرها وإسمنت أم القرى يصعد 10%

عكست سوق الأسهم السعودية من مسارها عند الإغلاق، ومحت خسائرها ليستقر المؤشر عند مستوى 9657 نقطة، بعد أن كان يتكبد خسائر خلال الجلسة.

ورغم نجاح مؤشر السوق في الإغلاق على مكاسب فإن قيمة التداولات جاءت متواضعة بـ6.7 مليار ريال، بحجم بلغ 197 مليون سهم.

ودعمت مؤشرات القطاعات الرئيسية المؤشر الرئيسي، حيث أضاف قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 0.24%، والمصارف والخدمات المالية 0.43%.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم، سهم إسمنت أم القرى بـ9.9%، والعالمية 9.86%، والصقر للتأمين 8.94%، إضافة لسهم معادن الذي أضاف مكاسب بنسبة 4.2%.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً فقد جاء في صدارتها وفرة 9.96%، والشرقية للتنمية 9.7%، إضافة لسهم الأهلية 8.22%.

وقال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية، تركي فدعق، إن موجة جني الأرباح انتهت حيث يترقب المستثمرون نتائج الشركات في الربع الثاني.

ولفت فدعق إلى أن جني الأرباح توقف بالفعل، وفاقم من عملياته العوامل الجيوسياسية.

وأكد فدعق "من الآن ولنهاية الشهر سنرى تحركات كبار المستثمرين بناء على توقعات الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وأوضح فدعق أن إصدار ساما للائحة حوكمة شركات التأمين في السعودية ستضيف جزء من شفافية السوق وستحد من التذبذب.