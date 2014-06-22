مؤشر دبي يخسر 15% من أعلى مستوياته وأرابتك يفقد 10%

عادت الخسائر مجدداً لسوق دبي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري مع استمرار عمليات البيع على أسهم رئيسية من بينها سهم أرابتك وإعمار.

ودفعت هذه الخسائر مؤشر السوق لمستوى 4489 نقطة، بعد أن فقد 2.25%، ليخسر السوق نحو 1000 نقطة، أو 15%، من أعلى مستوياته في 6 مايو الماضي.

وهبط عند الإغلاق سهم أرابتك القابضة بنسبة 9.86% إلى مستوى 3.84 درهم، فيما خسر سهم إعمار العقارية 3.44%، إلى 9.25 درهم، ودبي للاستثمار 3.16%، إلى 1.84 درهم.

وجاءت هذه التراجعات وسط أحجام وقيم تداول ضعيفة بلغت 930 مليون درهم، بحجم 372 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 7000 صفقة.

وقال مدير فرع دبي في أوراق الإسلامية للأسهم والسندات بهاء الفار إن المشاريع التي لدى أرابتك القابضة تؤكد قوة المركز المالي للشركة رغم التراجعات الحالية.

وأضاف الفار "لا يمكن أن نربط تراجع سهم أرابتك بالتغيرات التي حدثت في مجلس إدارة شركة أرابتك، هذه التراجعات غير مرتبطة بشخص معين، والموقف المالي للشركة قوي".

وأشار الفار إلى أن مستويات أسعار عدد من الأسهم أصبحت مغرية للشراء وتكوين مراكز جديدة.

وكانت شركة أرابتك القابضة قد أعلنت قبل أيام استقال الرئيس التنفيذي للشركة حسن إسميك من مجلس الإدارة وكعضو منتدب ورئيس تنفيذي نظراً لانشغالاته الكثيرة بأعماله واستثماراته الخاصة.

وقالت الشركة إنها عينت محمد الفهيم كرئيس تنفيذي بالإنابة ولفترة مؤقتة.