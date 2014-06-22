"الراجحي" تدخل سوق الصكوك بإطلاقها أول صندوق خاص

وافقت هيئة السوق المالية السعودية لشركة الراجحي المالية على طرح صندوق الراجحي للصكوك، للاستفادة من النمو الحاصل في الديون المتوافقة مع الشريعة في منطقة الخليج.

ويأتي هذا الطرح لشركة الراجحي، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي، كأول صندوق ضمن المجموعة يستثمر في الصكوك.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر سوق للصناديق الإسلامية بعد ماليزيا بحجم مئة وسبعة وستين صندوقا، وكانت شركة الراجحي أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إصدار وترتيب والاستثمار في الصكوك.

يذكر أن تسعة إصدارات للصكوك تم إطلاقها في السعودية منذ بداية هذه السنة بحجم 8.5 مليار دولار.