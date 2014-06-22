"ساما" تنشر لائحة حوكمة قطاع التأمين بالسعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تعمل بمثابة البنك المركزي، لائحة لحوكمة قطاع التأمين في المملكة، وعرضتها على الشركات لأخذ الرأي بشأنها خلال فترة شهرين قبل اعتمادها بشكل نهائي.

واشترطت اللائحة التي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، أن تضع شركات التأمين لنفسها نظاماً داخلياً ولائحة خاصة للحوكمة (الإدارة الرشيدة) بموجب الالتزام باللائحة الصادرة عن "ساما" وعرضها على مساهمي الشركة، خلال ستة أشهر من اعتمادها بشكل نهائي، وتزويد مؤسسة النقد بنسخة منها خلال عشرة أيام من اعتمادها.

وتتركز أبرز بنود اللائحة التي نشرتها "ساما" على الفصل بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح، وذوي الصلة بهم، من خلال اشتراط الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد، قبل تعيين رئيس أو عضو في مجلس الإدارة أو التنفيذيين الذين لهم تأثير على عمل الشركة.

وأكدت اللائحة مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركات التأمين، على عدم جواز الإفصاح عن بيانات جوهرية مستقبلية تؤثر في مستقبل عمل الشركة، وتداول سهمها في سوق المال، قبل أخذ الموافقات النظامية اللازمة.

وتنص اللائحة على أهمية مكاشفة مساهمي شركات التأمين، بالأوضاع المالية للشركة، واطلاعهم خلال اجتماع الجمعية العمومية، على كل القرارات المؤثرة على مستقبل الشركة المالي، إلى جانب تزويدهم بعرض تفصيلي عن تقرير الحوكمة الذي يضمن عدم وجود تضارب بالمصالح فيما بين عمل أعضاء مجلس الإدارة مع مصلحة المساهمين.