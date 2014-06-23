إجراءات جديدة تطال شركات سعودية خسرت أكثر من 50%

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية إجراءات جديدة بشأن الشركات المدرجة التي تخطت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، من بينها تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، وبما يقل عن 75% من رأس مالها، وكذلك تلك التي أعلنت عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها.

وشملت الإجراءات الجديدة بحسب بيان نشر على موقع السوق المالي السعودي "تداول"، أيضاً تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزامها بنشر إعلان مستقل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها.

كما سيتم تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزامها بنشر إعلان مستقل عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها.