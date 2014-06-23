سوق دبي تتراجع 4.3% وتعمق خسائرها لـ20% خلال شهر

عمّقت سوق دبي المالية من خسائرها في نهاية جلسة اليوم مع تفاقم التوترات الجيوسياسية سواء فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو تصاعد التوترات في العراق، ما دفع عدد من مؤشرات أسواق المنطقة لتكبد خسائر كبيرة من بينها سوق السعودية وأبوظبي الكويت وقطر.

وبلغت خسائر مؤشر سوق دبي 4.32%، عند الإغلاق مع قيام مؤسسات وبنوك بتغطية حسابات الشراء على المكشوف وخاصة على أسهم مضاربية من بينها سهم أرابتك.

ووصل مؤشر السوق إلى مستوى 4296 نقطة ليقلص خسائره التي كانت خلال الجلسة بحدود 6%، بقيم تداول مرتفعة بلغت 1.47 مليار درهم وأحجام 598 مليون سهم، لتفقد السوق نحو 20% خلال شهر.

ولليوم الثاني على التوالي انخفض سهم أربتك بالحد الأقصى 9.9% إلى مستوى 3.46 درهم، فيما خسر سهم إعمار 4.86% إلى مستوى 8.8 درهم، والاتحاد العقارية 6.22% إلى 2.11 درهم.

وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية محمد علي ياسين لـ"العربية نت"، إن مؤسسات وبنوك تقوم بتسوية حسابات على المكشوف تقوم بعمليات بيع كبيرة على أسهم مضاربية قادت لهذه الخسائر.

وأضاف أن على الرغم من هذه المبيعات إلا أنه ستدفع السوق لتعديل مساره، حيث يتجه المستثمرون إلى عمليات شراء الأسهم استناداً للتحليل المالي للشركات وليس أسهم المضاربات.

وأشار ياسين إلى أن المستثمر المحلي الآن خارج السوق ولا يقوم المستثمرون الأجانب بعمليات بيع أو شراء وهذا أمر جيد حتى الآن.

وأكد ياسين أن عمليات البيع على سهم أرابتك تشير إلى أن المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع على سهم أرابتك كان لديها انكشاف كبير على أرابتك، حيث شاهدنا السهم يهبط بالحد الأقصى ولا توجد أي طلبات شراء.

ولفت ياسين إلى أن أساسيات الاقتصاد في الإمارات لم تتغير ولاتزال قوية وكثير من الأسهم في السوق تمثل فرص، وتوقع أن تبدأ عمليات وتغطية الحساب الشراء على المكشوف وبعدها ستبدأ عمليات شراء على أسهم منتقاة، وخسرت سوق أبوظبي 1.96%، ليصل المؤشر إلى مستوى 4709 نقطة.