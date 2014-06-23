نيكي يغلق بأعلى مستوى في 5 أشهر بفضل الصين

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند الإغلاق اليوم الاثنين بعدما عزز مسح إيجابي عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين حالة التفاؤل التي أشاعتها سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل إلى التيسير.

وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.1 في المئة إلى 15369.28 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 29 يناير .

وشهدت التداولات تقلبا مع إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح من مكاسب تحققت في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع نيكي عشرة بالمئة في نحو شهر من مستواه المنخفض دون 1400 نقطة الذي سجله في 21 مايو.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة إلى 1267.48 نقطة مع وصول أحجام التداول إلى أدنى مستوياتها في شهرين عند 1.67 مليار سهم. وانخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1 بالمئة أيضا ليصل إلى 11537.06 نقطة.