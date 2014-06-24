سوق دبي تخسر 6 مليارات دولار والمؤشر يفقد 6.6%

سجّلت سوق دبي المالية أكبر خسائر يومية منذ أكتوبر 2008، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ضغوط بيعية وحالة من الهلع تجتاح المستثمرين منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، حيث خسرت السوق اليوم 6.09 مليار دولار.

وقد تحولت الصورة خلال الجلسات الماضية في سوق دبي إلى كابوس للمستثمرين مع تسارع وتيرة الهبوط وحدتها خاصة على الأسهم القيادية وعلى رأسها سهمي إعمار وأرابتك.

وبلغت خسائر مؤشر السوق اليوم 6.68%، إلى مستوى 4009 نقطة، بتداولات فاقت مثيلاتها خلال جلسة أمس، والتي بلغت قيمتها اليوم 1.8 مليار درهم، بأحجام 706 ملايين سهم، فيما لم يحقق سوى سهم واحد مكاسب وطالت الخسائر نحو 30 سهماً.

وتراجع سهم أرابتك اليوم بالنسبة القصوى إلى مستوى 3.12 درهم، بخسائر 9.83%، وسهم إعمار بنسبة 3.41% إلى مستوى 8.5 درهم، والاتحاد العقارية 9.95% إلى مستوى 1.90 درهم.

وقال مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية وليد الخطيب، لـ"العربية نت" إن سهم أرابتك عامل مؤثر في التراجعات التي تشهدها سوق دبي حالياً، معتبراً ما يحدث عملية تصحيح كانت متوقعة إلا أنها جاءت أكثر عمقاً.

وأضاف الخطيب أن قصص أرابتك وما يدور فيها تؤثر بشكل كبير على المؤشر، خاصة وأن وزن السهم يصل إلى 15%، في مؤشر سوق دبي، وهو خامس أثقل سهم في مؤشر السوق.

وأكد الخطيب أن موضوع العراق له تأثير أساسي على أسواق المنطقة ومن بينها سوق دبي، حيث لم تشهد دبي انخفاضات مشابهة أيام الأزمة المالية.

وأوضح الخطيب أن وصول سهم أرابتك إلى مستويات 2.5 أو 2.75 درهم سيخفض من حدة التراجعات، ويجعل مكررات الربحية أفضل بكثير مما كانت عليه.

وقال الخطيب "المستثمر عليه أن ينظر إلى الفرص الحالية، حيث كان البعض يأمل في وصول سهم إعمار إلى مستوى 9.5 دراهم، والآن يتداول عند مستوى 8.5 دراهم، والانخفاضات الحالية بعضها يعود إلى أمور فنية من الممكن أن يستوعبها السوق".

وأشار الخطيب إلى أن تصريحات حسن اسميك أنه لن يبيع أسهمه في أرابتك إلا بحدود 6 أو 7 دراهم سيدعم السهم خاصة إذا كانت ملكيته بدون تمويل.